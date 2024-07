“Giovedì al Centro”: a Corigliano-Rossano l’iniziativa per conoscere i borghi storici

StrettoWeb

L’11 luglio sarà il giorno di partenza dell’iniziativa “Giovedì al Centro”. I giovedì di luglio e agosto un bus navetta con guida turistica a bordo partirà dalle località marine e dagli Scali con destinazione centro storico di Corigliano e di Rossano. Sarà occasione per passeggiare tra i suggestivi vicoli, visitare il catello Ducale e il Museo del Codex e trascorrere qualche ora tranquilla nell’atmosfera dei due centri storici.

È un’idea che nasce dalla volontà di valorizzare proprio i centri storici del comune di Corigliano-Rossano, anima importante della città, e dare la possibilità a turisti e residenti di vivere un piccolo tour alla scoperta delle radici storiche e artistiche della nostra città. Sarà un’occasione nuova per scoprire e riscoprire, per turisti e residenti, le bellezze e le proprie radici, vivendo un percorso diverso ma che non dovrebbe mai mancare né per una vacanza né per ogni membro della cittadinanza di Corigliano-Rossano.

Vivere la città è anche vivere il suo passato e la sua storia, che sono le cose che affascino sempre i turisti oltre lo splendido mare e le bellezze naturalistiche che sono patrimonio indiscutibile di Corigliano-Rossano. La navetta con guida turistica è totalmente gratuita.

È prevista inoltre una riduzione speciale per biglietti di ingressi ai Musei con guida dedicata (Castello 4 euro; Museo del Codex 4 euro). È obbligatoria la prenotazione entro le 17:00 del giorno prima, al seguente link https://tinyurl.com/2h9586y6. L’unica data esclusa dal calendario è il giovedì 15 agosto.

