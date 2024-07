A Gioia Tauro la borsa di studio in ricordo della tragedia del Treno del Sud

StrettoWeb

Dalla cultura un seme di speranza, nel ricordo delle vittime del terribile deragliamento del treno Freccia del Sud (Siracusa -Torino), avvenuto nel 1970 nei pressi della stazione di Gioia Tauro, in cui persero la vita 6 persone e 70 rimasero ferite: in occasione del cinquantaquattresimo anniversario dalla strage, l’amministrazione comunale di Gioia Tauro ha deposto simbolicamente una corona di alloro presso il primo binario della stazione ferroviaria della città del porto.

Nel corso della commemorazione, la presentazione del progetto di una borsa di studio rivolta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, in ricordo dell’attentato dinamitardo, organizzato nella cornice dei moti verificatisi a Reggio Calabria negli anni ‘70.

“Un incentivo alla cultura, rivolto ai giovani, perché il ricordo non si affievolisca mai: l’amministrazione comunale e l’assessorato alla cultura e all’istruzione

istituisce oggi questa borsa di studio – afferma l’assessore, Prof.ssa Domenica Speranza – per dire no ad ogni forma di violenza”.

“L’elaborato della borsa di studio, la cui definizione avverrà nelle prossime

settimane, avrà ad oggetto il contrasto alla violenza terroristica. Sensibilizzare i

giovani su queste tematiche è il primo passo per evitare che queste tragedie si

ripetano e il modo più efficace per dire no alla violenza e ad ogni forma di

estremismo”- conclude l’ assessore Speranza.

