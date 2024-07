Ginnastica Gebbione super a Rimini, conquista 9 titoli di campione d’Italia: i NOMI delle vincitrici

StrettoWeb

La splendida città di Rimini dal 25 giugno al 3 luglio scorsi ha ospitato, nei padiglioni del quartiere fieristico, i Campionati Nazionali di Ginnastica con la partecipazione di oltre 15 mila ginnasti in rappresentanza di 650 società di tutte le regioni italiane, a conferma di una disciplina sportiva in grande evoluzione. Protagonista è stata, ancora una volta, la Società Ginnastica Gebbione che è risultata la rappresentativa in assoluto più vincente della ginnastica calabrese. La Società reggina, guidata dalla instancabile direttrice tecnica prof.ssa Rosa Cristiano, con le istruttrici Caterina Frosinone, Maria Condello e Noemi Cristiano, presente con un gruppo di 17 ginnaste ha conquistato ben 9 titoli individuali di campioni d’Italia oltre a diverse medagli d’argento e di bronzo e a tanti piazzamenti nelle finali di categoria sempre nei primi dieci posti.

Nel campionato Italiano GR individuale LB1 Categoria Allieve 1 la giovanissima ginnasta Sofia Seminara ha conquistato tre medaglie d’oro vincendo il titolo nel concorso generale, il primo posto anche nella gara con il cerchio e il primo posto in quella al corpo libero, su ben 167 ginnaste partecipanti. Sempre nel Campionato Italiano Individuale GR LB1 Categoria Allieve 1 la ginnasta Ciacci Aurora ha conquistato il titolo di Campione d’Italia nella gara con l’attrezzo fune e dove la sorella Beatrice ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo. Brillante il comportamento di altre due sorelline della società, Antonella e Marica Pellegrino gratificate di un quinto e sesto posto nella classifica generale sempre della LB1 Allieve. Da evidenziare che tutte queste giovanissime ginnaste erano alla loro prima esperienza in una gara nazionale.

1° posto e Campionessa Italiana anche Ilenia Bruzzese che nel Campionato LB1 Senior ha conquistato la Medaglia d’oro nell’esercizio con la fune e due ottimi secondi posti nella classifica generale e nell’esercizio con il cerchio. Bravissima anche Silvia Ferrara, terza e medaglia di bronzo nell’esercizio con il cerchio e quarta nella classifica generale e Manila Nocera ottima sesta assoluta nell’esercizio con la palla. Nel Campionato Nazionale GR LB2 Junior 1 la ginnasta Giorgia Macheda ha conquistato due Titoli di Campione d’Italia, uno nel Concorso Generale e l’altro nell’esercizio con l’attrezzo palla, oltre ad un quarto posto con il nastro.

Altra prestigiosa Campionessa Italiana è stata Marianna Sergi nella categoria LC1 Junior, con due ori e un bronzo, prima nel Concorso Generale, prima nell’esercizio con le clavette e terza con il cerchio. Eccellenti i risultati ottenuti da un’altra giovanissima ginnasta Annalisa Tsulukidze che nella Categoria LC1 Allieve ha conquistato ben tre medaglie d’argento ottenendo il secondo posto sia nella Classifica Generale che negli esercizi a corpo libero e al cerchio, conquistando con la sua brillante espressione corporea l’attenzione della giuria e la simpatia del pubblico presente.

Ottimo, per valenza tecnica, il terzo posto e medaglia di bronzo ottenuto dalla ginnasta Marta Borzumati nella gara con la fune della Categoria LC1 Junior. Bravissima anche Alessandra Marcianò, che ha mancato il podio solo per pochissimi centesimi di punto, nella gara con l’attrezzo palla nella Categoria LD Junior con una performance da brividi e ottenendo anche un ottimo ottavo posto nella classifica all araund. Molto apprezzate anche le esibizioni di Greta Costantino nella Categoria LC2 Junior che da campionessa uscente ha gareggiato con la consueta grinta e determinazione.

Buonissimi piazzamenti sono stati ottenuti dalle altre ginnaste della Società Gebbione nelle gare a cui hanno partecipato: Asia Praticò gare LB1 Junior, Sara Sergi LC2 Junior e Elene Tsulukidze LB1 Allieve. Tutte le ginnaste della Società Gebbione oltre al possesso di ottime doti fisiche e atletiche hanno dimostrato capacità tecniche, eccellente destrezza nell’esecuzione degli esercizi e grande maturità di stare in pedana. Questi straordinari risultati che confermano, di anno in anno, sempre più la Società Gebbione ai vertici nazionale di questo sport, sono il frutto di allenamenti costanti e quotidiani e di una forte sinergia tra la Società e le famiglie, sempre presenti con il loro sostegno e affetto.

La Direttrice Tecnica prof.ssa Rosa Cristiano nel manifestare la sua grande gioia per questi prestigiosi risultati ha rivolto un plauso a tutti ricordando che lavoro, impegno e serietà pagano sempre. Alle sue parole si è associato il Presidente della Società Gebbione Carlo Chilà, presente anche lui, dopo diversi anni, alla manifestazione di Rimini che dedica un ringraziamento particolare e strameritato a tutto lo staff tecnico della Società, ricordando anche le tantissime vittorie ottenute dalla Gebbione in ambito regionale, in una annata sportiva entusiasmante culminata con il grande successo di pubblico e spettacolo nel saggio ginnico effettuato il 15 giugno scorso nella bella cornice del Parco Caserta.

