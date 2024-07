I Giganti di Taurianova arrivano in Piemonte, accolti con affetto: “ci siamo sentiti a casa”

StrettoWeb

I Giganti di Taurianova si spostano in Piemonte. “Siamo stati a Rivoli, in occasione della Festa dei Calabresi, dove abbiamo ricevuto un’accoglienza grandissima, soprattutto dalla gente del luogo. Ci hanno fatto sentire in Calabria, a casa, nonostante 1.500 km di distanza”. Ad affermarlo, nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, è uno dei Giganti, giovani vogliosi e amanti delle tradizioni.

“La mia passione la sto tramandando e lo farò sempre – spiega ancora – perché lo sento fortemente. Voglio continuare con questa storia di Mata e Grifone, in tutta Italia, come vedete anche al Nord. Noi non facciamo rumore nelle piazze, ma portiamo il vero ballo dei Giganti, portiamo serietà. I Giganti nascono a Messina, poi si sono diffusi a Seminara e Palmi, luogo di nascita dei Giganti storici”. In alto l’intervista completa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.