Giannetta: “il popolo calabrese premia Occhiuto”

“Occhiuto è il governatore azzurro più amato d’Italia, al quarto posto della classifica nazionale del Sole 24Ore e sempre in costante crescita nei sondaggi. E’ evidente che il suo modello di buon governo piaccia sempre di più ai calabresi per il suo modo di fare politica: chiaro, efficace e coraggioso“. Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“I calabresi vedono i fatti concreti, il lavoro incessante, la competenza – continua – la voglia di mettersi in gioco e non sfuggire alle responsabilità, provando, comunque e sempre, a mettercela tutta. Noi calabresi, diciamolo, – sottolinea Giannetta – siamo testardi, spesso sfiduciati, disincantati, a volte siamo i primi a non credere in noi stessi e nelle nostre potenzialità. Occhiuto ha risvegliato entusiasmo, fiducia e credibilità verso la politica, verso il futuro, ha rinvigorito – continua – l’orgoglio identitario e sta dimostrando che anche in Calabria si può fare, e bene, la differenza. È riuscito, con i fatti, a convincere anche i detrattori e chi, per diversa estrazione, non lo aveva votato e che oggi, invece – dichiara Giannetta – lo sosterrebbe senza esitazione. Questo consenso che si allarga a macchia d’olio e si estende progressivamente, per una fiducia conquistata sul campo, è – conclude Giannetta – un bel biglietto di invito “dal basso” a continuare a governare la Calabria”.

