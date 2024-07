Gerace si unisce ufficialmente al Progetto Riviera Cristallina

StrettoWeb

Il Comune di Gerace ha ufficialmente aderito al progetto Riviera Cristallina, un’iniziativa volta a promuovere il turismo e valorizzare le bellezze naturali, storiche e culturali della regione. Questa adesione rappresenta un passo significativo nella fase di Sviluppo del Marchio del progetto, che mira a creare un’identità forte e riconoscibile per l’area, seguita dalla fase di marketing e dalla successiva commercializzazione del prodotto turistico.

Obiettivi del Progetto Riviera Cristallina

Il progetto Riviera Cristallina ha come obiettivi principali:

– Promuovere un turismo sostenibile e di qualità.

– Valorizzare le risorse naturali, culturali e storiche della regione.

– Creare un brand riconoscibile che attiri visitatori nazionali e internazionali.

– Coinvolgere le comunità locali nel processo di sviluppo turistico.

Gerace: una gemma Storica e Culturale

Gerace, conosciuta per la sua ricca storia e il patrimonio culturale, è un comune di grande importanza per le potenzialità turistiche della regione. Situata nella Locride, Gerace offre una combinazione unica di bellezze naturali e architetture storiche, rendendola una meta ideale per i turisti.

Dichiarazioni

Filippo Strano, Console Onorario e CEO del Progetto Riviera Cristallina, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di accogliere ufficialmente Gerace nel progetto Riviera Cristallina. Questa collaborazione non solo arricchirà il nostro percorso di sviluppo del brand, ma creerà anche nuove opportunità per promuovere il turismo e la cultura locale. Invitiamo tutti i cittadini, imprenditori e associazioni di Gerace a unirsi a noi per costruire una rete solida e dinamica.”

Rudi Lizzi, Sindaco di Gerace, ha commentato:

“Abbiamo deciso di aderire al progetto Riviera Cristallina perché crediamo fermamente nel suo potenziale per valorizzare la nostra città e l’intera regione. Lavoreremo insieme per promuovere le nostre bellezze e creare nuove opportunità per i nostri cittadini. Coinvolgimento della Comunità Ci aspettiamo che i cittadini, imprenditori e associazioni di Gerace si avvicinino al progetto e si coinvolgano attivamente per fare rete insieme agli altri comuni aderenti. La partecipazione della comunità è essenziale per il successo e la crescita del progetto”.

Prossimi passi

Il progetto continua nella fase di Sviluppo del Marchio e si avvicina alla fase di marketing, per poi passare alla grande fase di commercializzazione con il lancio della versione Alpha della nostra piattaforma. Inoltre, il prossimo sabato 6 luglio alle ore 10:00, durante la conferenza stampa aperta a tutti, che avrà luogo nella Sala Consiliare del Comune di Bovalino, verranno presentati ufficialmente l’App e il Widget con il sistema di geofencing, primo ed unico nel suo genere in Italia.

