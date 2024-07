Gazzelle domani a Catania, fan provenienti da tutta la Sicilia

StrettoWeb

Gazzelle sarà domani sera (13 luglio) a Catania sul palco del Wave Summer Music (Villa Bellini). L’unico appuntamento siciliano ha richiamato fan provenienti da tutta l’Isola e anche dalla vicina Calabria. Sono disponibili gli ultimi biglietti per un live che va verso il sold out. Il botteghino di Villa Bellini sarà aperto domani dal primo pomeriggio fino ad inizio concerto.

Dopo un tour nei palasport e un concerto in un’Arena di Verona totalmente sold out, Gazzelle è partito per la sua tournée estiva, prodotta da Vivo Concerti, e sarà in giro nei festival italiani più importanti. L’appuntamento di Catania fa parte del Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e inserito nell’ambito del Catania Summer Fest del Comune di Catania.

I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Oltre agli appuntamenti estivi, Gazzelle ultimamente ha svelato anche due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Due prime volte, due nuove sfide, due città importanti per l’artista, che negli anni ha costruito la sua carriera, passo dopo passo, con un unico obiettivo: quello di essere sempre se stesso e far arrivare la sua musica ai cuori di tutta Italia.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 24 dischi d’oro e 27 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.





