Calcio a 5, la Futura ha effettuato l’iscrizione al campionato di Serie A2 Elite

“La Polisportiva Futura non si ferma mai. Nella prossima settimana conosceremo novità riguardanti la prima squadra ed il settore giovanile. Nel frattempo, la società ha compiuto tutti gli adempimenti utili all’iscrizione al campionato di A2 Elite. Non un qualcosa di scontato di questi tempi ed in pieno di clima di riforme nazionali e sportive”. Così in una nota il club reggino di Futsal.

“La Futura andrà a rappresentare, per il secondo anno consecutivo, la massima espressione del Futsal nell’area della città Metropolitana di Reggio Calabria, militando in A2 Elite, la seconda serie nazionale. I giallo-blu, cari al Patron Nino Mallamaci, attendono, esclusivamente, l’ok definitivo da parte della Co.Vi.Sod, ovvero la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche, nota con l’acronimo Covisod, un organo interno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Insomma, per il dodicesimo anno saremo ai nastri di partenza, questa volta, ancora una volta nella seconda categoria nazionale, dove, con orgoglio, porteremo i nostri colori, il nostro territorio, in giro per l’Italia. Questo è il nostro vero colpo di mercato”, si legge ancora.

