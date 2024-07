Furti in abitazione, arrestato 64enne in provincia di Messina

StrettoWeb

Eseguita nei giorni scorsi dai poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria in seno al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando la misura cautelare di massimo rigore emessa dal Giudice del Tribunale di Patti a carico di L.V.M., classe 59. In carcere l’uomo riconosciuto responsabile di diversi furti in abitazione commessi nel comune di Capo d’Orlando.

La misura arriva al termine di un’attenta indagine esperita dai poliziotti del Commissariato di Capo d’Orlando coordinati dalla Procura della Repubblica di Patti diretta dal dottor Angelo Cavallo. Il 64enne, trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dovrà espiare 2 anni e 8 mesi di reclusione e rispondere di una multa di euro 620,00.

