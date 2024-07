È fuori pericolo il bambino caduto all’Acquapark di Fuscaldo

StrettoWeb

Una notizia positiva arriva dal reparto di Pediatria dell’Annunziata di Cosenza: migliorano le condizioni di salute del bambino che, ieri pomeriggio a Fuscaldo, è caduto al parco acquatico. Il piccolo, 8 anni, era stato trasportato d’urgenza al nosocomio cosentino ma, nonostante le gravi condizioni, i medici – a differenza di quanto riportato in un primo momento – non hanno ritenuto necessario il ricovero in rianimazione.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava salendo le scalette che costeggiano la piscina quando, improvvisamente, sarebbe caduto nella vasca subendo un duro colpo al torace. La causa della caduta è ancora da accertare: potrebbe essere stato spinto, o semplicemente, è da ricondurre ad una perdita d’equilibrio.

