Calcio a 5, Francesco Pedà nuovo allenatore dell’Under 17

StrettoWeb

“Un nuovo volto in casa Futura. La Polisportiva Futura è lieta di annunciare l’ingaggio di un nuovo tecnico. Lo stesso, sarà a capo dell’Under 17 regionale e collaborerà con Mister Francesco De Stefano nell’Under 19 calabrese, team che, nella passata stagione vinse il titolo regionale entusiamando e coinvolgendo il pubblico del Palattinà al pari della prima squadra di A2 Elite. Il tecnico Francesco Pedà è della Futura. Volto conosciuto dell’ambiente del Futsal: volitivo e propenso a fare bene”.

“Tantissimi e proficui anni nel Futsal giocato. Una lunga carriera proseguita, nel ruolo di allenatore. Ha iniziato nel Melito nel 2014-15 in Serie B. Nel 2019, sempre da secondo, ha vestito i colori della Real Arangea. Successivamente, sempre ad Arangea subentrando in corso d’opera divenne capo allenatore della società reggina. Entusiasmante, infine, la cavalcata con la Reghion. Prima in Serie D con tanto di promozione dei colori amaranto e poi, sul parquet del Palattinà nella passata stagione, con i medesimi colori da capo allenatore in C2”. Così il club reggino in una nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.