Fondazione Varia di Palmi, il bilancio e l’ira della minoranza: “inaccettabile”

“E’ inaccettabile che, ad oggi, non sia dato sapere se la Fondazione Varia di Palmi ETS ha redatto, approvato e trasmesso il bilancio nei termini di legge contenenti, tra l’altro le voci relative all’edizione Varia 2023. A Marzo è stata presentata una prima interpellanza, e il Sindaco aveva rassicurato in merito ai fatti, dichiarando che il bilancio sarebbe stato pubblicato dopo il 30 aprile 2024, nonché termine massimo per la Fondazione all’approvazione del bilancio”. Comincia così la nota dei Consiglieri Comunali Gagliostro, Palmisano e Sorbilli.

“Trascorso tale termine, in data 12 giugno, durante il Consiglio Comunale la Consigliera Gagliostro pone nuovamente il quesito al Primo Cittadino palmese, nonché Presidente Onorario di suddetta Fondazione, il quale replicherà dichiarando un errore di apertura di duplice cassetto fiscale presso l’Agenzia delle Entrate e pertanto, il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Varia di Palmi ETS” convocato dal Presidente Daniele La Face, in data 29 aprile 2024, ha deliberato di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio 2023 al 30 giugno 2024, in seguito all’errore su menzionato”.

“Come ultimo atto cronologico, il 12 luglio, richiedono di poter prendere visione, ed ottenere copia del bilancio della Fondazione Varia di Palmi ETS, nonché della relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e linee guida programmatiche che intende seguire. Durante il Consiglio Comunale del 20 luglio 2024 la minoranza Consiliare, Gagliostro, Palmisano, e Sorbilli, i primi due presenti, chiede per l’ennesima volta di sapere se la Fondazione Varia di Palmi ETS ha redatto e trasmesso il bilancio nei termini di legge, come stabilito dallo Statuto. Nessuna risposta è pervenuta da parte del Sindaco, per tale ragione, per il sostanziale silenzio che continua a mantenere sulla questione e la mancata risposta alle legittime richieste, i Consiglieri Gagliostro e Palmisano hanno deciso di abbandonare l’aula”.

“Riteniamo molto grave l’atteggiamento che il Sindaco sta tenendo sulla questione Varia. Più volte ha annunciato il deposito del bilancio, tuttavia, non si ha alcuna notizia di sorta. E’ arrivato il momento che si faccia chiarezza è giusto che i cittadini abbiano delle precise e circostanziate risposte”. Proseguono i Consiglieri di minoranza: “La Fondazione Varia, si è concentrata di più a sostituirsi al Comune di Palmi nell’organizzazione dell’estate palmese, invece di valorizzare il grande patrimonio culturale rappresentato dalla Varia di Palmi. Il fallimento è palese, tant’è che, da ultimo, i componenti del CDA della Fondazione si sono dimessi e il Sindaco ha dovuto provvedere, ad avviare nuove nomine”.

