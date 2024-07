Festival delle Invasioni, a Cosenza la provocazione di Rosa Chemical

StrettoWeb

La settima giornata del Festival promette uno show esplosivo con la musica di Rosa Chemical. Giovedì 25 luglio, a partire dalle 22.00, in piazza XV Marzo, open act con i Queen of Saba, band che si ciba di influenze Neo-Soul, Alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica e smantella gli stereotipi di genere.

Subito dopo toccherà all’artista e performer torinese Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, noto per il suo stile unico, le sue canzoni “provocatorie”, il linguaggio non convenzionale. Nel 2023, la partecipazione a Sanremo con il brano “Made in Italy” che ha ottenuto il doppio disco di platino. E ancora: “Bellu guaglione”, “Black out”, e a giugno l’uscita del singolo “3some” in collaborazione con Villabanks. Intro affidata a Dario De Luca.

Il Festival aprirà i battenti dalle 9.30 del mattino, all’interno della Villa Vecchia, con “Invasioni di giochi” e “Invasioni di sport”. Un’intera giornata dedicata ai bambini e ai ragazzi fino a 15 anni. L’associazione Joka Calabria ha in serbo una serie di giochi in calabrese, tutti autoprodotti, e coinvolgerà i partecipanti in varie attività ludiche come minigolf, ferma il tempo, pista delle biglie, scacchiera gigante e tanto altro.

Ci sarà anche Carmine Carbone con l’Accademia Calcio Cosenza: a partire dalle ore 16.30 i bambini avranno la possibilità di svolgere attività sportive all’interno della Villa Vecchia. Un’iniziativa che mira, inoltre, a promuovere l’inclusione sportiva di ragazzi con disabilità.

Prosegue, inoltre, la rassegna teatrale che in questi giorni sta riscuotendo enorme successo. Domani, giovedì 25 luglio, alle ore 21.00, al Teatro all’aperto Cinema Tieri, si terrà una vera e propria serata evento con “Alla ricerca di una rosa ancora rossa”, di Renata Antonante, con Francesco Aiello, Lara Chiellino, Mariasilvia Greco, Ernesto Orrico, Elvira Scorza; musiche di Checco Pallone, Piero Gallina; collaborazione artistica Dora Ricca.

Creata ad hoc per questa edizione del Festival, la performance è una libera interpretazione del lavoro scritto a quattro mani e messo in scena nel 1998 da Antonello Antonante e Franco Dionesalvi, sulla figura del poeta Franco Costabile, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita.

“Nonostante le difficili tematiche affrontate, vogliamo celebrare – spiega Renata Antonante – con gioia un poeta calabrese le cui parole meritano di essere ascoltate e due intellettuali cosentini che hanno fatto la scelta di “restare” e provare a costruire dei ponti con il resto del mondo. Questa mise en abîme del teatro vorremmo che sia un modo di continuare il dialogo tra la poesia e il teatro del nostro passato recente, tra le generazioni di calabresi che hanno messo questa terra nelle loro parole”. Da mezzanotte alle due, Dj Set in Villa Vecchia con Marco Calabrese e Giovanni Rago.

La rassegna teatrale chiuderà venerdì 26 luglio con “Night and Gay”, una commedia romantica a due voci basata sul tema dell’omosessualità, scritta da Alessandro Skanderbeg con la regia di Lindo Nudo, il cui titolo riprende la famosa canzone “Night and Day” (resa celebre da Frank Sinatra).

L’ambiguità del titolo fa da eco all’ambiguità del gioco teatrale della finzione e della realtà che all’interno della commedia emerge spesso contornando le situazioni che si intrecciano vorticosamente nelle varie scene. Interpreti della pièce Paolo Mauro e Alessandro Skanderberg che duettano sulla scena in più ruoli creando gag divertenti ma realistiche. Tutti gli eventi di Invasioni sono gratuiti.

