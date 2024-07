Festa di Madonna a Reggio Calabria, avviso pubblico per l’area delle bancarelle: come partecipare | INFO

StrettoWeb

“Il Comune di Reggio Calabria, con il presente avviso, intende avviare una procedura di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni relative ai posteggi per attività commerciali sul suolo pubblico in occasione delle prossime “Feste Mariane 2024”, organizzate dall’Amministrazione Comunale nel periodo compreso tra il giorno 12 ed il 22 settembre 2024″.

Così, in una nota sul proprio sito, il Comune di Reggio Calabria annuncia l’avviso di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni relative ai posteggi delle bancarelle in occasione di Festa di Madonna.

Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

“La domanda per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione deve essere inviata al Comune di Reggio Calabria, firmata dal richiedente o da un intermediario munito di procura, pena l’esclusione dalla selezione, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.reggiocal.it indicando nell’oggetto la dicitura “Festa della Madonna della Consolazione 2024”; La domanda dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente avviso e reso disponibile sul sito internet dell’Ente (modello A). Le domande potranno essere inviate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune, e comunque entro e non oltre giorno 25.08.2024, alle ore 8.30. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro”.

Altre info

“Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della domanda presso il Servizio “Occupazione Suolo” – Settore “Sviluppo Economico Cultura Turismo” sito in Via Vicenza n. 2 (Palazzo ex Onmi) del Comune di Reggio Calabria, a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it oppure telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al numero 0965/3624131. 2. Ai sensi dell’art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Sig. Demetrio Malvi”, si legge ancora.

