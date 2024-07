Una grande famiglia: tanto entusiasmo al campus estivo di Lamezia Terme | FOTO

StrettoWeb

Con la serata finale del 20 luglio, si è conclusa la VI edizione del campus estivo della Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Lamezia Terme a cura del gruppo animatori. Le attività, iniziate giorno 1 luglio, si sono svolte utilizzando i locali dietro la sacrestia ed intorno alla Chiesa dell’Immacolata sita in contrada Misà, retta dalla comunità dei Frati Minori Cappuccini.

Sessanta i bambini partecipanti, compresi in una fascia d’eta tra i 6 ed i 13 anni, che, suddivisi in quattro squadre, si sono sfidati a colpi di giochi, balli, quiz e bombe ad acqua, dando spazio alla gioia dello stare insieme ed al divertimento.

Il campus estivo a tema Disney

Il filo conduttore del percorso estivo è stato il cartone animato edito dalla Disney “UP”, esso ripercorre le tappe della storia d’amore di due ragazzi, dai tempi della giovinezza fino alla vecchiaia, in cui il protagonista, Carl, rimane vedovo ma trova la forza di esaudire il desiderio della defunta moglie. Una storia d’amore che, nonostante le molteplici difficoltà, non si scalfisce, bensì si rafforza sempre di più.

Dal film gli animatori hanno estrapolato quattro temi fondamentali sui quali si è concentrata l’attenzione nel corso delle tre settimane: l’amore, l’amicizia, solidarietà e l’assistenza agli anziani. Oltre ai giochi, non sono mancate attività formative e laboratoriali, nonché incontri con esponenti di varie realtà lametine che hanno permesso ai bambini di dare sfogo alla loro creatività.

Il gran finale con dedica a fra’ Biagio

Nel corso della serata finale il piazzale della Chiesa di Misà era gremito di gente, i bambini hanno messo in scena un musical da loro realizzato. Prima della proclamazione della squadra vincitrice, i bambini hanno voluto omaggiare il parroco, fr. Biagio, con la maglia personalizzata da animatore del campus estivo mentre, i giovani animatori, gli hanno consegnato una targa commemorativa a ricordo dell’esperienza e della sua presenza costante, materiale e morale nel corso delle attività.

Al termine della consegna dei doni, fra Biagio ha tenuto un discorso rivolto principalmente ai bambini ed ai ragazzi, vero motore della parrocchia, ma anche ai genitori presenti. Egli ha rivolto ai giovani animatori parole di conforto, speranza ed incoraggiamento per la loro attività, inoltre, ha esortato i bambini a dare spazio ai propri talenti ribadendo come l’amicizia, l’unione e la solidarietà siano fondamentali per il percorso di crescita di ognuno.

Una grande famiglia

Il gruppo animatori della parrocchia, che ha organizzato, ideato e realizzato le attività nel corso delle 3 settimane, è composto da 17 ragazzi tra 15 ed i 21 anni e tre adulti, essi da anni si impegnano attivamente per realizzare attività con l’intento di lasciare un segno nel cuore dei bambini affinché essi possano sentirsi parte di una grande famiglia, quale è la comunità parrocchiale e, quando diventeranno grandi, possano essere animati dallo stesso amore e dedizione nel proseguire questo compito.

“Un ringraziamento speciale va al nostro parroco, fra Biagio Bonasso, che ci ha permesso di realizzare tutto ciò, per la fiducia che ha riposto in noi e per l’inestimabile aiuto che ci ha offerto sotto ogni punto di vista nella realizzazione di questo campus estivo. Senza il suo sostegno e la sua guida, non saremmo stati in grado di portare a termine questo progetto con così tanto successo”.

“Egli durante queste tre settimane, ed in particolar modo durante il cammino di preparazione, ci ha fatto sentire costantemente la sua presenza e quando ci ha proposto di realizzare questo campus estivo non abbiamo esitato ad accettare, tanta era la voglia di mettersi in gioco e far fiorire i frutti del nostro cammino“.

