“Falerna DiPinta”, 3 giorni di musica e birre artigianali sul lungomare

Tutto pronto per la prima edizione del festival Falerna DiPinta, evento organizzato da Il Santo Bevitore, punto di riferimento assoluto per gli amanti della birra artigianale del lametino, in collaborazione con il comune di Falerna. Una tre giorni di musica dal vivo e, ovviamente, pinte a profusione che, a partire da venerdì 12 luglio, animerà lo splendido lungomare del noto comune marittimo, da sempre meta turistica di un certo rilievo.

Durante le tre sere, saranno presenti tre dei migliori birrai calabresi:

Limen, J4 e OBL, che porteranno e spilleranno le loro produzioni, accompagnate dal classico street food firmato “Low&Slow”, laboratorio del pub particolarmente apprezzato per il Pulled Pork e altri prodotti tipici.

Tre anche le band in line-up, tra progetti originali e tributi d’autore:

12 luglio Evolution Pink Floyd

Un suggestivo viaggio live alla scoperta dei suoni psichedelici dei Pink Floyd, da “Meddle” a “The Division Bell”, passando, ovviamente, per “The Dark Side Of The Moon”, “Wish You Were Here” e “The Wall”, da cui gli Evolution traggono gli aspetti più significativi del loro show.

Hanno all’attivo centinaia di concerti in live club, teatri e importanti palchi della scena calabrese e non, senza dimenticare la collaborazione con Durga McBroom, storica vocalist che ha accompagnato i Floyd nei tour in supporto a “A Momentary Lapse Of Reason e “The Division Bell” e nelle session di “The Endless River”, ultimo album di inediti

pubblicato nel 2014.

13 luglio Boonekamp (in collaborazione con Magic Bus)

Amarissimo trio montano formato da Nat Vescio (voce), Saverio Marasco (chitarra) e Giovanni Astorino (batteria), un po’ noise, un po’ hardcore e un po’ alternativo come chiunque altro. Formatisi all’inizio del 2022, a giugno hanno registrato – rigorosamente in presa diretta – il loro primo EP: “Viaggio Premio”(Prod. By Daniele Adolfo Venti – I Gattini di Salem/Harry Fotter), uscito il 30 settembre per Semplicemente Dischi e disponibile su Mc. Suoni distorti, incubo dei soundcheck, ritmi potentissimi. Un rumoroso pacchetto di canzoni

brevissime e biografie ancor più brevi.

14 luglio The Horny Brothers

Coinvolgente band country & bluegrass specializzata nella rilettura dei classici della tradizione americana. Un pieno di energia e divertimento, dettato dalla perfetta alchimia tra musica e ballo, per un live act spumeggiante nel segno del folklore made in USA. Gli Horny Brothers sono: Walter Brancatisano (chitarra e voce), Michele Nunnari (banjo), Domenico Modafferi (violino) e Roberto Modafferi (basso)

Start ore 18.

