Europee: a Messina in pagamento le spettanze per presidenti, scrutatori e segretari

A Messina sono in pagamento i mandati ai componenti dei seggi elettorali (presidenti, segretari e scrutatori) che hanno prestato la loro attività in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia dell’8 e 9 giugno 2024.

Il pagamento è previsto secondo due modalità in base a quanto da loro indicato sui modelli A compilati presso i seggi e sottoscritti dai presidenti: 1) per cassa presso gli sportelli Unicredit (dietro presentazione di valido documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria; 2) mediante bonifico sul conto corrente indicato (per coloro i quali hanno scelto questa modalità di pagamento indicando l’IBAN).

