Estate milazzese, gli appuntamenti della prima decade di Agosto

Il mese di agosto si apre all’insegna della grande musica al Castello di Milazzo. Sabato 3 agosto infatti sul palco realizzato lo scorso anno dal Comune all’interno della cittadella nella zona del Duomo antico, saliranno Giorgio Panariello e Marco Masini che tornano insieme per una nuova sfida fra battute e canzoni per oltre due ore di spettacolo.

Il 4 agosto il teatro al Castello si accenderà col ritmo musicale dei Gipsy Kings con Pablo Reyes pronto a festeggiare i 35 anni di “Bamboleo” con una serata indimenticabile dell’Euroepean tour 2024-25. Giorno 6 sarà la volta della “Notte gospel” e del musical “La Bella e la Bestia” per celebrare i 100 anni della Disney.

Al castello di Milazzo poi, l’8 agosto arriverà Carmen Consoli con un concerto dedicato alla sua terra d’origine: “ Terra ca nun senti”. La scaletta del concerto è composta da brani tradizionali siciliani oltre che da canzoni di artisti meravigliosi nati nella nostra regione come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli; l’insieme compone una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen.

Confermate le tre serate del Mish Mash Festival il 10-11-12 agosto, manifestazione giunta all’ottava edizione. Un festival musicale che celebra il melting pot culturale che ha attraversato il simbolo della città di Milazzo e tutta l’intera isola: la sua cittadella fortificata arabo-normanna.

Sempre il 10 nella nuova Piazza Pozzo a Santa Marina si svolgerà uno spettacolo che ripercorrerà la storia delle gelsominaie mentre nella stessa serata a Vaccarella tradizionale appuntamento con la sagra del pesce, altro momento di richiamo soprattutto per coloro che sono in vacanza a Milazzo e apprezzano il pescato della marineria locale.

