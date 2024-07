Eruzione Stromboli, vietati gli approdi alle barche turistiche e le scalate sul vulcano: l’ordinanza del Sindaco

StrettoWeb

Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha disposto con una ordinanza il divieto di scalata sul vulcano Stromboli. Vietati anche l’avvicinamento e la sosta in prossimità delle spiagge in orario notturno. Gullo ha poi ordinato il divieto di approdo alle navi non in servizio di linea che effettuano escursioni turistiche giornaliere e la sosta in prossimità della costa.

Dalla prefettura di Messina fanno sapere che “nell’ottica di prevenzione di possibili situazioni di emergenza, sono state allertate le strutture sanitarie e ospedaliere” dell’area metropolitana. Allertati anche i sindaci dei Comuni costieri e le prefetture di Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Salerno.

