Eruzione Etna, Catania ancora sotto la cenere. Come fare per smaltirla? La soluzione trovata dal Comune

La città di Catania è ancora travolta dalla cenere per l’eruzione dell’Etna di questi giorni. Il Comune prova a venire incontro alla popolazione per aiutarla a smaltire il quantitativo di cenere. “Considerata l’intensa ricaduta di cenere vulcanica sul territorio urbano, per agevolare il più rapido conferimento nelle piattaforme di raccolta l’Amministrazione Comunale d’intesa con le ditte appaltatrici ha stabilito due specifici centri di raccolta presso le isole ecologiche di viale Tirreno a Trappeto Nord e di via Gianni a Picanello“, si legge in una nota dell’Amministrazione.

“Lunedì 8 e martedì 9 luglio, inoltre, in via straordinaria dalle ore 07:00 alle ore 17:00, altri due centri di raccolta mobile verranno posizionati a Canalicchio in via Mario Berardo Cetrone (già Largo Merola) e a Nesima Inferiore, nello slargo davanti all’istituto Gemmellaro di Corso Indipendenza. Pertanto, per depositare la cenere vulcanica raccolta negli spazi privati, si invitano i cittadini a utilizzare i centri di raccolti fissi e mobili che sono stati realizzati”.

“La cenere vulcanica esposta davanti alle abitazioni, infatti, potrà essere ritirata solo quando verranno confermate le disponibilità delle piattaforme negli impianti di conferimento. In tutta la città, intanto, da venerdì sono all’opera le spazzatrici e gli operatori manuali per eliminare la cenere vulcanica da strade e marciapiedi, lavoro che verrà completato entro lunedì, ristabilendo gradualmente anche le condizioni di sicurezza alla viabilità”.

