Elezioni nel Regno Unito, i risultati in diretta: trionfo dei Laburisti, scoppola per i conservatori

Urne chiuse nel Regno Unito. Per gli exit poll, i laburisti ottengono 410 seggi: la maggioranza è 325. Netta sconfitta per i conservatori, non hanno mai ottenuto così pochi seggi dalla loro fondazione. I seggi ai lib-dem sono 61, per il Reform Uk di Farage sono 13 seggi. Male anche gli scozzesi dell’Snp, fermi a 10 seggi. Due per i verdi.

La legge elettorale britannica

Il sistema elettorale britannico prevede che il Paese sia diviso in 650 circoscrizioni elettorali. Si utilizza il sistema “first-past-the-post”: non serve una maggioranza minima e non c’è il ballottaggio. Il candidato con più voti in ciascuna circoscrizione viene eletto membro del Parlamento. Il leader del partito che forma il governo diventa Primo Ministro:

