Elezioni in Francia: i dati finali: 182 seggi alla Sinistra, 143 a Le Pen

StrettoWeb

Il Nuovo fronte popolare, l’alleanza di sinistra, ha conquistato il maggior numero dei seggi alla prossima Assemblèe Nationale in Francia, composta in tutto da 577 deputati. Quelli del Nfp saranno 182. E’ quanto risulta dai dati definitivi sulle elezioni diffusi dal ministero dell’Interno.

La formazione centrista a sostegno del presidente Emmanuel Macron, Ensemble, ne ha ottenuti 168 mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen alleato con una parte dei Republicains guidati dal presidente del partito Eric Ciotti è terzo con 143 deputati eletti.

Socialisti: “entro una settimana il nome del candidato premier”

La coalizione di sinistra francese Nfp, prima alle elezioni legislative in Francia ma senza la maggioranza assoluta, dovrà “entro una settimana essere in grado di presentare una candidatura” per la carica di primo ministro. Lo ha dichiarato il leader del Partito socialista Olivier Faure. Il leader del Ps, uno dei partiti dell’alleanza di sinistra, ha assicurato che la scelta verrà fatta “o per consenso, o ci sarà necessariamente una votazione”, tra i diversi partiti

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.