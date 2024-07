Eccellenze di Calabria: Gabriele Garofalo diplomato con 100 e lode a 16 anni

StrettoWeb

Uno ragazzo prodigio, proiettato verso un brillante futuro: è la storia di Gabriele Garofalo, studente di “soli” 16 anni che, pochi giorni fa, si è diplomato al Liceo Telesio di Cosenza con il massimo dei voti, 100 e Lode. Gabriele ha sostenuto e portato a compimento l’esame di maturità pur non essendo maturo, almeno anagraficamente. Ma la sua intelligenza e la sua dedizione gli hanno permesso di raggiungere questo grande traguardo.

Grazie all’abbreviazione per merito, un’opportunità concessa dal MIM agli studenti più meritevoli, Gabriele ha terminato il percorso in soli 4 anni di studio. è riuscito a studiare due programmi in un solo anno accademico, Tre giorni a settimana frequentava la quarta e gli altri tre la quinta. Questo gli ha permesso di “anticipare” gli esami di Stato e, con una tesina orale sul “Sublime”, Gabriele porta a casa grandi soddisfazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.