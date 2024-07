Eccellenza, il San Luca riparte dal nuovo direttore sportivo Antonino Laganà

StrettoWeb

Il San Luca del Presidente Giampaolo ha scelto il profilo di Antonino Laganà per ripartire dall’Eccellenza, affidando al direttore sportivo le scelte tecniche di quella che sarà la squadra della stagione 2024-2025 che prenderà ufficialmente il via giorno 8 agosto con la preparazione. Presentato alla presenza dei giornalisti, il giovane direttore reggino vanta esperienze in piazze importanti come Acr Messina in Lega Pro, Palmese e Gioiese in Serie D, Archi in Promozione.

Le parole di Laganà

“Ringrazio il presidente Giampaolo e tutte le componenti della società per la fiducia che hanno riposto in me -sono le prime parole di Laganà da direttore del club- sono contento di essere giunto in una delle piazze più importanti del panorama calcistico calabrese. È bastato poco per convincermi: ho notato la fame, la voglia di lavorare con la consapevolezza che la piazza pretende molto”.

“La Società mi ha parlato dell’anno zero, della rinascita. Cercherò di allestire una squadra giovane con tanta grinta e voglia di sudare la maglia. Voglio uomini veri prima ancora che professionisti, questo è scontato. Insieme alla società stiamo vagliando due piste per la guida tecnica e sono già stati avviati i contatti con dei profili molto interessanti. Nei prossimi giorni inizieranno ad essere ufficializzati i primi volti di quello che sarà il nuovo San Luca”.

