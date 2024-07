David Beckham e Victoria Adams in vacanza alle isole Eolie | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

David Beckham e la moglie Victoria Adams sono in vacanza alle isole Eolie: la coppia di star famosa in tutto il mondo ha attraccato ai pontili di Marina Lunga con il mega yacht di famiglia chiamato non a caso “Seven“. E’ il numero di maglia che il campione del calcio inglese ha indossato in carriera, tanto da aver poi ispirato anche il nome di una delle figlie della coppia.

L’imbarcazione è stata costruita completamente in Italia, nel cantiere Ferretti di Forlì, su supervisione personale di Beckham in persona che ne ha ispirato ogni dettaglio. Lo yacht misura 28,5 metri e vale circa 7 milioni di euro. E’ stato varato nel 2021 ed è affiancato da una più piccola, ma comunque importante e lussuosa, barca d’appoggio (un Wally) con cui ieri sera Beckham e la moglie sono usciti a godersi il tramonto tra le isole Eolie.

Eolie che si confermano un riferimento esclusivo per i vip di altissimo livello internazionale: l’ex calciatore e la famosissima cantante delle Spice Girls, la coppia più longeva e probabilmente famosa tra le star internazionali, ha deciso di trascorrere le proprie vacanze proprio in provincia di Messina.

David Beckham e Victoria Adams ieri sera rientrano ai Pontili di Marina Lunga a Lipari dopo un giro in mare

