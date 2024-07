Crotone Summer 2024, la città si prepara ad una stagione estiva ricca di eventi | INFO

StrettoWeb

Una stagione estiva ricca di eventi, di grandi appuntamenti, per tutti i gusti e tutte le età: musica, teatro, intrattenimento, enogastronomia, concerti. Sono gli ingredienti del cartellone del Crotone Summer 2024 presentato questa mattina nella Sala Consiliare dal sindaco Vincenzo Voce, dal vice sindaco Sandro Cretella, dall’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, dall’assessore al Turismo Maria Bruni, dall’assessore alle Politiche Sociali Pollinzi e dall’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

Da luglio e settembre un cartellone di eventi destinato ad allietare, con appuntamenti quotidiani, l’estate dei crotonesi e degli ospiti che visiteranno la città.

Il ricco programma di Kroton

Si parte dal 7 luglio con l’Adiemus Ensamble con “Napul è” alla Villa Comunale. A seguire dal 12 al 15 luglio il riqualificato Orto Tellini ospita il tradizionale appuntamento con “Il Cinema Sotto le Stelle” a cura dell’associazione “E Io ci sto” con ospiti di caratura internazionale.

Il 14 luglio alla Villa Comunale l’evento di beneficenza “Decimo come foglie d’acanto”. Il 18 e il 19 luglio la mini rassegna in occasione dell’anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino denominata “Paolo, Giovanni e i picciuliddri” con gli spettacoli di Giulio Cavalli con lo spettacolo teatrale “Falcone e Borsellino e le teste di minchia 30 anni dopo” e lo spettacolo “Al posto Sbagliato” ispirato al libro del giornalista Bruno Palermo.

Dal 20 al 21 luglio presso la Lega Navale il raduno Vespa Club Crotone. Il 20 luglio alla Lega Navale “Vediamo Oltre” a cura dell’associazione Salpiamo con Omero.

Il 24 luglio alla villa Comunale, i giornalisti – attori con lo spettacolo “Commedia Kriminale”, il cui incasso sarà devoluto in beneficenza. Il 25 luglio parte il Crotone Summer Fest con i tre eventi di punta gratuiti in piazzale Ultras: il 25 luglio con Elio e le Storie Tese, il 28 luglio con i Boomdabash e il 31 luglio con Carmen Consoli.

Dal 25 al 28 luglio a Papanice gli eventi in occasione della festa di S. Pantaleone. Il 26 luglio la rappresentazione teatrale “Giulietta è nella tempesta” alla Villa Comunale. Il 29 luglio alla Villa Comunale l’evento “Tremendamente Frida”. Il 30 luglio il concerto di Eduardo Delgado alla Villa Comunale.

Dal 1 al 4 agosto nella Villa Comunale la V edizione del “Calabria Movie Short Film”. Il 5 agosto nella Villa comunale “Tutto Teo” con Teo Teocoli. Il 6 agosto all’anfiteatro di Capo Colonna la V edizione di “Rebel Way e il concerto di Serena Brancale. Dal 7 all’11 agosto torna alla Villa Comunale il Kroton Jazz Festival con Tosca che aprirà la kermesse.

A seguire l’8 agosto i concerti di Walter Ricci e Stefano Di Battista. Il 9 agosto, sempre nell’ambito della rassegna, i concerti di Eleonora Strino e Jany Mcpherson. Il 10 agosto è la volta del concerto di Barbara Casini Quartetto Hermanos e del trio Servillo-Girotto-Mangalavite.

L’11 agosto l’ultimo appuntamento del Kroton Jazz Festival con concerto di Antonello Salis e Simone Zanchini e, a seguire, il quintetto di Roberto Gatto. Il 12 agosto, in piazza Berlinguer, il concerto dei Dirotta su Cuba. Il 13 agosto ancora in piazza Berlinguer il concerto di Mimmo Cavallaro.

Il 16 agosto piazza Berlinguer ospita il concerto di Eric Darius Band. Il 17 agosto si esibirà la band UDUE, band tributo degli U2 in piazza Berlinguer. Il 18 agosto l’evento teatrale “Agamennone”. Il 21 agosto al Museo Archeologico di Capo Colonna “Askos – il canto della sirena”. Il 22 agosto l’evento “La lunga notte di Medea”.

Dal 23 al 25 agosto torna il “Crotone Street Food Fest” sul lungomare e in piazza Berlinguer. Il 26 agosto a piazza Berlinguer concerto dell’accademia C.W. Schumann. Dal 28 Agosto al 1° settembre si terrà nella villa comunale l’evento “L’Imboscata a Mare”.

Obiettivo Crotone: estate gradevole e accogliente

“Sarà un’estate all’insegna della socializzazione e della partecipazione popolare. Eventi per tutte le età e l’occasione per cittadini e ospiti di divertirsi e ritrovarsi con familiari e amici. Un cartellone ricco e impegnativo ma che abbiamo costruito con la visione di rendere l’estate crotonese gradevole e accogliente” ha detto il sindaco Vincenzo Voce.

“Gli eventi in programma sono stati selezionati per garantire un’offerta varia e di qualità, capace di soddisfare i gusti di tutti, dai più giovani ai meno giovani, dagli appassionati di musica a quelli di teatro e arte” ha detto il vicesindaco Cretella. “Crotone Summer 2024 è anche una opportunità per far conoscere la nostra città ad una platea più vasta possibile. La città si prepara ad accogliere gli ospiti ed accompagnarli in un percorso ricco di eventi” ha detto l’assessore Bruni.

