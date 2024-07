Crotone: nascondeva la droga negli ovetti di cioccolato, arrestato

StrettoWeb

A seguito dell’intensa attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposta dal Questore della provincia di Crotone gli operatori della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura, hanno tratto in arresto un 40enne, crotonese, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti, insospettiti da un cospicuo numero di persone frequentare uno stabile sito in via Gallucci, procedevano al controllo di un soggetto. Questo, appena uscito dall’ascensore, con fare sospetto, cercava di nascondere un marsupio che portava con sé al seguito.

L’attenzione degli operatori, tuttavia, ricadeva proprio su quel borsello in cui, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti due ovetti di plastica con all’interno sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di circa 19 grammi.

Inoltre, l’attività di perquisizione veniva estesa proprio nell’ascensore in questione e nell’appartamento dell’uomo, dove venivano rinvenuti due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, nonché diverso materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’uomo, un crotonese già noto alle forze dell’ordine che vanta diversi precedenti in materia di spaccio, è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

