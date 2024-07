Crotone, lotta allo spaccio: proseguono i controlli e le segnalazioni

StrettoWeb

Prosegue incessante l’attività di controllo e monitoraggio finalizzata al contrasto di spaccio di stupefacenti effettuata nel capoluogo di Crotone. Le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, durante i controlli, hanno portato al sequestro di cocaina, eroina, hashish e marjuana, alla segnalazione amministrativa di 4 persone, e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un uomo.

Nel corso dell’ordinaria attività sul territorio, gli agenti hanno effettuato posti di blocco in alcuni punti nevralgici della città, procedendo al controllo di numerose autovetture, che hanno consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente, a carico di 4 persone, tre uomini e una donna, 4 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e 2 di eroina. I soggetti che sono stati trovati in possesso delle dosi, detenute per uso personale, sono state segnalate al Prefetto, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Un involucro contenente 38 grammi di marjuana è stato sequestrato a carico di un 36 enne crotonese il quale, mentre percorreva appiedato la Via Interna Marina, alla vista della volante si è repentinamente nascosto tra le auto in sosta, movimento che non è sfuggito agli agenti che, a seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto lo stupefacente. Il predetto è stato denunciato in stato di libertà.

