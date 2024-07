Crotone, definito il programma delle amichevoli precampionato: spazio anche a un quadrangolare

StrettoWeb

Il Crotone ha reso noto il programma delle amichevoli precampionato, che si svolgeranno nel corso del ritiro che anticipa la nuova stagione. La squadra di mister Longo scenderà in campo per tre sabati di fila, a partire dal prossimo, con avversari di livello sempre maggiore. Ci sarà spazio anche per un quadrangolare.

Ecco gli impegni nel dettaglio:

sabato 20 luglio ore 18.00 CROTONE- AEK CROTONE (Promozione) presso il centro sportivo Antico Borgo

(Promozione) presso il centro sportivo Antico Borgo sabato 27 luglio ore 21.00 AVELLINO-CROTONE per il “II Memorial Sandro Criscitiello” allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino.La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 dtt. Per tutte le info digita il seguente link: https://www.usavellino1912.com/2-memorial-sandro-criscitiello-il-27-luglio-amichevole-con-il-crotone/

per il “II Memorial Sandro Criscitiello” allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino.La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 dtt. Per tutte le info digita il seguente link: https://www.usavellino1912.com/2-memorial-sandro-criscitiello-il-27-luglio-amichevole-con-il-crotone/ sabato 3 agosto ore 16.00 Quadrangolare “Memorial Donato Russo” con CROTONE, PICERNO, TARANTO E PATERNICUM presso Stadio E. Taddeo di Paterno (Pz).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.