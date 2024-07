Crisi idrica a Messina, Schifani a Basile: “state facendo un ottimo lavoro”

StrettoWeb

“A Messina state facendo un ottimo lavoro”, lo ha dichiarato il Presidente della Regione Renato Schifani nel corso di una riunione convocata stamani per fare il punto sullo stato degli interventi mirati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile. “Questi complimenti sono certamente graditi e rappresentano un riconoscimento del nostro impegno, ma non sono sufficienti. Oggi siamo stati convocati in un tavolo tecnico urgente perché il presidente Schifani ha preso atto del ritardo sui progetti finanziati. Per Messina, la situazione è diversa. Siamo stati esclusi dai finanziamenti per ragioni politiche, nonostante avessimo presentato progetti esecutivi e soluzioni concrete per affrontare la crisi idrica. Chiediamo di essere ascoltati, ma finora questo non è avvenuto.

Oggi ho presentato in cabina di regia altri 7 progetti immediatamente realizzabili per un importo totale di €2.434.173; staremo a vedere ma certamente non ad aspettare la Regione Siciliana”, rimarca Basile.

“Al rientro da Palermo, convocheremo la Giunta per l’appostazione contabile di €1 milione destinati a fronteggiare la crisi idrica. Continueremo a seguire il nostro percorso per affrontare la siccità del 2024, definita eccezionale dagli stessi vertici regionali. Le nostre iniziative, pensate e pianificate con anticipo, sono finanziate con fondi comunali e mirano a garantire l’autonomia nella gestione delle risorse idriche. Abbiamo la consapevolezza della bontà delle azioni messe in campo, ma è ovvio che la Regione deve fare la sua parte”, conclude Basile.

