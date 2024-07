Crisi idrica a Messina, Gioveni: “dramma in via Lanzetta”

StrettoWeb

“Da circa due settimane in via Lanzetta non giunge più acqua o ben che vada arriva sporadicamente con una minima pressione servendo al massimo le abitazioni dei secondi piani”. A denunciare questa condizione drammatica è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, soprattutto per i disagi che stanno vivendo le numerose ed esasperate famiglie del condominio all’isolato 439/E, il cui amministratore aveva già richiesto formale intervento ad Amam addirittura lo scorso 1 luglio.

“Nel condominio – spiega Gioveni – risiedono anche diversi anziani e persone con disabilità e certamente non possono più bastare le continue telefonate al COC per richiedere le necessarie riserve d’acqua. La situazione ad oggi è diventata insostenibile – prosegue indignato il consigliere – ed è ovvio a questo punto che, al netto della carenza idrica in città, il problema sarà sicuramente strutturale che Amam evidentemente non sta affrontando con il giusto impegno. Dando sostegno alla missiva dell’amministratore del condominio – insiste l’esponente di FdI – ho sollecitato personalmente i tecnici Amam, ma nonostante qualche azzardata manovra eseguita per far giungere più acqua (almeno secondo quanto riportatomi dagli stessi), il problema rimane ancora oggi irrisolto”.

“Chiedo a questo punto direttamente al sindaco Basile di intervenire – conclude Gioveni – perché alla già nota crisi idrica in città non si può di certo accettare che queste famiglie di via Lanzetta si trovino in una condizione ancor più da terzo mondo”.

