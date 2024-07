Crisi idrica a Messina, Basile: “impegnati per alleviare i disagi ai cittadini”

StrettoWeb

“Confidiamo che la cabina di regia possa farsi garante delle esigenze della città di Messina, per fornire risposte a quella fascia di popolazione che soffre maggiormente per la carenza idrica. Siamo in allerta costante e impegnati su più fronti per alleviare i disagi causati da questa crisi idrica. Non stiamo lasciando nulla al caso o di intentato e in collaborazione con la cabina di regia valuteremo tutte le azioni necessarie da mettere in campo”. E’ quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Si terrà adesso un ulteriore momento di confronto in Prefettura anche per capire dalle rilevazioni odierne cosa emergerà al fine di valutare le azioni consequenziali”, conclude Basile.

