Il Cosenza vince il derby di mercato: arriva Mazzocchi. E c’è anche una cessione

StrettoWeb

E alla fine vince il Cosenza. In attesa di quelli sul campo, i rossoblù vincono il derby di mercato con il Catanzaro, assicurandosi Simone Mazzocchi. Negli ultimi giorni si era inserito anche il club di Noto, sfruttando Caserta, che lo aveva allenato l’anno scorso proprio in terra bruzia. Alla fine l’attaccante ha scelto di nuovo il Cosenza, mentre il Catanzaro ieri ha ufficializzato Pittarello. Determinante, in tal senso, anche la formula, che cambia: non più prestito secco (quello che inizialmente chiedeva il Cosenza), ma con obbligo di riscatto, una modalità che viene incontro anche all’Atalanta.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Mazzocchi proveniente dall’Atalanta BC. L’attaccante nato a Milano il 17 agosto 1998, ha siglato un accordo a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, fino al 30 giugno 2025. Simone è stato protagonista della stagione appena conclusa con la maglia del Cosenza, dimostrando il proprio valore nei diversi ruoli interpretati nel fronte offensivo e collezionando 36 presenze e 5 reti tra Coppa e Campionato. Complessivamente sono 18 le reti segnate in cadetteria”, si legge nella nota.

La Vardera al Giugliano

Contestualmente arriva anche una cessione: La Vardera al Giugliano. “La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo definitivo con diritto di recompra, del calciatore Salvatore Dario La Vardera, classe 2002, alla Società Giugliano Calcio1928. La Vardera, cresciuto nel vivaio rossoblù, ha finora collezionato complessivamente 11 presenze con la maglia del Cosenza tra Campionato e Coppa Italia. A Salvatore l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi”.

Ritiro: domani si lascia l’Umbria

Ultima doppia seduta del ritiro a Cascia per i rossoblù che domani, dopo la seduta mattutina, lasceranno l’Umbria. La sessione è iniziata con una fase di attivazione con un circuito di core e mobilità. Di seguito l’organico è stato diviso in due gruppi che si sono alternati tra un circuito di forza e lavoro didattico in campo. Nel pomeriggio dopo la fase di attivazione, esercitazione 11 contro 0 e torneo uomo contro uomo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.