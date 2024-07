Cosenza, la società: “chiariremo tutto nelle sedi opportune”

StrettoWeb

La Società Cosenza Calcio, in merito alle notizie riguardanti il deferimento al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare per le contestazioni mosse all’indirizzo della Società stessa e alla rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti contestati, comunica che, “dopo aver immediatamente provveduto al riassetto dei quadri societari, si è tempestivamente attivata per far fronte a quanto segnalato ed è fiduciosa di chiarire la propria posizione nelle sedi opportune“.

Se le accuse verranno confermate, il Cosenza rischia una penalizzazione di 4 punti nel campionato di Serie B.

