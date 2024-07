Cosenza: arriva l’attaccante (in attesa di Tutino e del suo sostituto)

StrettoWeb

Un attaccante c’è, anche se non è il sostituto di Tutino. “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Fumagalli, proveniente dal Como 1907. L’attaccante classe 2000, originario della provincia di Milano, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2025 con opzione e contropzione. Fumagalli, elemento che può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, quando è stato prelevato dalla Giana Erminio era il capocannoniere del Girone A della Serie C con 12 gol in 21 partite. Il Cosenza Calcio dà il benvenuto a Tommaso nella famiglia rossoblù!”.

Visti i tanti addii nel reparto offensivo, la squadra di Alvini comincia a ricomporre i pezzi, ufficializzando un interessante attaccante. L’attenzione è sempre sulla vicenda Tutino (Samp sempre in pole) e sui possibili sostituti. Tantissimi i nomi circolati in questi giorni: da La Mantia a Mazzocchi (c’è il derby col Catanzaro) passando per Torregrossa e l’ex Milan José Mauri, che è già in ritiro e ha svolto i test, ma serve definire.

