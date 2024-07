Corigliano-Rossano in sicurezza: al via la demolizione nel centro storico | FOTO

StrettoWeb

“A seguito di ordinanza di protezione civile e di relativa inottemperanza, è in corso una delicata demolizione nel Centro Storico di Corigliano finalizzata alla messa in sicurezza dell’area. Purtroppo sono numerosi gli immobili abbandonati da parte dei privati nei centri storici, una circostanza che determina problemi di decoro, ambientali e di sicurezza, degradando interi quartieri”.

E’ quanto riporta il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, che prosegue: “quando si presentano le circostanze, come Protezione Civile Comunale interveniamo con una ordinanza di messa in sicurezza, che quando non viene rispettata può anche scaturire in una demolizione a carico dei proprietari”.

“Ne approfitto per comunicare che, a seguito di una demolizione simile, nei prossimi giorni inizieranno i lavori di sistemazione del piazzale nel quartiere San Martino, al Centro Storico di Rossano, per il quale è stato necessario prevedere la corretta regimentazione delle acque”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.