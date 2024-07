Corigliano-Rossano, scoperto il cadavere di un uomo in una casa abbandonata

StrettoWeb

Una morte terribile ed in solitudine: è quanto accaduto nei giorni scorsi a Corigliano-Rossano dove il corpo di un uomo è stato ritrovato in un’abitazione fatiscente dello scalo rossanese. La terribile scoperta è avvenuta ieri, in una traversa della centralissima Via Nazionale. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe penetrato all’interno dello stabile che, da tempo, era abbandonato e con gli accessi bloccati.

Li, poi, nella sua casa di “fortuna” che aveva occupato abusivamente, avrebbe esaltato l’ultimo respiro: la causa è da ricondurre ad un malore dovuto al troppo caldo. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo e il medico legale che ha accertato il decesso.

