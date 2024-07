Corigliano-Rossano: extracomunitari seminano il caos tra i passanti

StrettoWeb

Notte di tensioni nell’affollata Piazzetta Portofino a Schiavonea, simbolo della movida della costa ionica. Due uomini, di nazionalità straniera, hanno seminato il caos tra i presenti lanciando bottiglie e insultando i passanti. Secondo una prima ricostruzione, entrambi erano sotto l’effetto di alcool. Dapprima hanno rotto le bottiglie di vetro, poi hanno cominciato a lanciarle contro i presenti, mostrando comportamenti aggressivi.

Esasperati, alcuni dei presenti si sono scagliati contro i due per bloccarli. La situazione è degenerata tanto da richiedere l’intervento dei Carabinieri di Corigliano-Rossano i quali, giunti sul posto, hanno fermato i due responsabili per portarli poi in Caserma dove si trovano in stato di fermo.

