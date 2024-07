Coppa Italia Serie C, ecco il calendario con date e orari: subito Crotone-Messina | PROGRAMMA

StrettoWeb

Con una nota ufficiale, la Lega Pro ha reso noto il calendario ufficiale della Coppa Italia di Serie C edizione 2024-2025. Si giocherà tra 10 e 18 agosto, con gara secca in casa delle squadre meglio classificate nella scorsa stagione. Da segnalare subito uno scontro “Calabria-Sicilia”, con Crotone-Messina all’Ezio Scida sabato 10 agosto alle ore 21. In base alle informazioni degli ultimi giorni, e in attesa di ufficialità e auspicabili accelerazioni (visti i tempi), è possibile che si tratti della prima gara dei peloritani con la nuova proprietà.

Programma primo turno eliminatorio

Di seguito il programma del primo turno:

SABATO 10 AGOSTO 2024

GRUPPO 1

Gara P1

ALBINOLEFFE – SESTRI LEVANTE Ore 18.00 Albinoleffe Stadium, Zanica (BG)

LECCO – MILAN FUTURO Ore 18.00 Stadio “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”, Lecco

RENATE – NOVARA Ore 18.00 Stadio “Città di Meda”, Meda (MB)

GRUPPO 2

Gara P8

TRIESTINA – TRENTO Ore 18.00 Stadio “Nereo Rocco”, Trieste

ATALANTA U23 – SPAL Ore 18.00 Stadio “Comunale”, Caravaggio (BG)

VIRTUS VERONA – CALDIERO TERME Ore 18.00 Stadio “Gavagnin-Nocini”, Verona

RIMINI – ARZIGNANO VALCHIAMPO Ore 21.00 Stadio “Romeo Neri”, Rimini

GRUPPO 3

Gara P16

PONTEDERA – PIANESE Ore 18.00 Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera (PI)

GIUGLIANO – CAMPOBASSO Ore 21.00 Stadio “Alberto De Cristofaro”, Giugliano (NA)

TERNANA – CASERTANA Ore 21.00 Stadio “Libero Liberati”, Terni

SABATO 10 AGOSTO 2024

GRUPPO 4

Gara P22

FOGGIA – MONOPOLI Ore 21.00 Stadio “Pino Zaccheria”, Foggia

CAVESE – TRAPANI Ore 21.00 Stadio Comunale “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni (SA)

CROTONE – ACR MESSINA Ore 21.00 Stadio “Ezio Scida”, Crotone

Gara P25

POTENZA – AUDACE CERIGNOLA Ore 21.00 Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza

DOMENICA 11 AGOSTO 2024

GRUPPO 1

Gara P2

GIANA ERMINIO – JUVENTUS NEXT GEN Ore 18.00 Stadio “Città di Gorgonzola”, Gorgonzola (MI)

PRO PATRIA – PERGOLETTESE Ore 18.00 Stadio “Carlo Speroni”, Busto Arsizio (VA)

PRO VERCELLI – LUCCHESE Ore 18.00 Stadio “Silvio Piola”, Vercelli

VIRTUS ENTELLA – ALCIONE MILANO Ore 21.00 Stadio “Comunale”, Chiavari (GE)

GRUPPO 2

Gara P10

LUMEZZANE – UNION CLODIENSE Ore 18.00 Albinoleffe Stadium, Zanica (BG)

LEGNAGO SALUS – L.R. VICENZA Ore 18.00 Stadio “Mario Sandrini”, Legnago (VR)

FERALPISALÒ – CARPI Ore 18.00 Stadio “Lino Turina”, Salò (BS)

GRUPPO 3

Gara P15

ASCOLI – GUBBIO Ore 21.00 Stadio “Cino e Lillo Del Duca”, Ascoli Piceno (AP)

LATINA – PERUGIA Ore 21.00 Stadio “Domenico Francioni”, Latina

PINETO – PESCARA Ore 21.00 Stadio “Pavone-Mariani”, Pineto (TE)

VIS PESARO – AREZZO Ore 21.00 Stadio “Tonino Benelli”, Pesaro

GRUPPO 4

Gara P26

PICERNO – SORRENTO Ore 21.00 Stadio Comunale “Donato Curcio”, Picerno (PZ)

TURRIS – TEAM ALTAMURA Ore 21.00 Stadio “Amerigo Liguori”, Torre del Greco (NA)

BENEVENTO – TARANTO Ore 21.00 Stadio “Ciro Vigorito”, Benevento

Modalità di svolgimento

Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

Programma secondo turno eliminatorio

Si riportano le gare del Secondo Turno Eliminatorio in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:

SABATO 17 AGOSTO 2024 – ore 21.00

GRUPPO A

Gara S1

Vincente Gara P6 Vs Vincente Gara P3

TORRES Vs Vincente Gara P1

GRUPPO B

Gara S5

Vincente Gara P12 Vs Vincente Gara P8

Vincente Gara P10 Vs Vincente Gara P13

GRUPPO C

Gara S10

AVELLINO Vs Vincente Gara P16

Vincente Gara P19 Vs Vincente Gara P18

GRUPPO D

Gara S14

Vincente Gara P23 Vs Vincente Gara P22

Vincente Gara P26 Vs Vincente Gara P27

DOMENICA 18 AGOSTO 2024 – ore 21.00

GRUPPO A

Gara S2

Vincente Gara P4 Vs Vincente Gara P5

Vincente Gara P2 Vs Vincente Gara P7

GRUPPO B

Gara S6

PADOVA Vs Vincente Gara P14

Vincente Gara P9 Vs Vincente Gara P11

GRUPPO C

Gara S9

Vincente Gara P21 Vs Vincente Gara P15

Vincente Gara P17 Vs Vincente Gara P20

GRUPPO D

Gara S13

Vincente Gara P28 Vs Vincente Gara P25

CATANIA Vs Vincente Gara P24

Modalità di svolgimento

Il Secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

