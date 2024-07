Consorzio Valle Crati, continuano gli interventi sul sistema fognario di Mendicino

StrettoWeb

“In merito agli Interventi straordinari nel settore fognario e depurativo finalizzato al superamento delle criticità connesse alla procedura di infrazione n. 2004/2034. Bando di gara per l’affidamento in Project Financing ex art. 153 commi 1-14 D. Lgs. n. 163/2006 a gara unica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l’adeguamento tecnologico e funzionale delle opere di collettamento e dell’impianto di

depurazione consortile sito in C/da Coda di Volpe del Comune di Rende (CS) nonché della gestione tecnica ed operativa del servizio di depurazione e collettamento dei Comuni facenti parte dell’agglomerato “Cosenza-Rende”.

“Continuano i lavori giornalieri di sistemazione della rete fognaria nell’area della Valle del Crati. Nel comune di Mendicino in Via Ferrera si è provveduto alla sostituzione e ripristino di circa 3m lineari di condotta e in Via Greco alla sostituzione di 8 metri di condotta, oltre al rifacimento della soletta e chiusino nr. 1 pozzetto. Il modello Consorzio Valle Crati-Kratos è un modello vincente che andrebbe esteso a livello regionale nel settore della depurazione, in particolare nel tirreno cosentino. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.

