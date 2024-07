“Congratulation Day”: al Palacultura la celebrazione dei messinesi centisti con la lode

StrettoWeb

Per la prima volta il Comune e la Città metropolitana di Messina in sinergia con l’Ufficio Scolastico provinciale celebrano le ragazze e i ragazzi che si sono appena diplomati con il massimo dei voti e la lode negli Istituti superiori della città dello Stretto.

L’appuntamento, aperto alla stampa, con le giovani eccellenze messinesi per il “Congratulation Day” è giovedì 1 agosto, alle ore 10, al Palacultura Antonello. All’evento, organizzato dagli Assessorati comunali alle Politiche giovanili e alla Pubblica istruzione, presente il sindaco del Comune e della Città metropolitana di Messina Federico Basile, prenderanno parte l’assessore Liana Cannata e l’assessore Pietro Currò; il direttore generale Salvo Puccio e il segretario generale Rossana Carrubba, rispettivamente Direttore generale e Segretario generale del Comune e della Città metropolitana, e il provveditore agli Studi di Messina Stello Vadalà. Protagonisti della giornata a loro dedicata, saranno tutti i neo diplomati che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti e la lode, ai quali l’Amministrazione comunale intende premiare il merito con la consegna di un riconoscimento.

“I nostri giovani sono il futuro del mondo – afferma il sindaco Basile – e questi 100 e lode sono motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Con il ‘Congratulation Day’ vogliamo celebrare il conseguimento di una tappa importante che conclude il percorso scolastico, con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del sapere e augurare loro il proseguimento di un cammino formativo per continuare a realizzare i propri sogni con impegno, volontà e determinazione, nonchè portare in alto il nome della città di Messina. Questa iniziativa è un ulteriore esempio che attesta la volontà dell’amministrazione a sostenere e incoraggiare i giovani nel loro percorso di crescita personale e professionale”.

L’appuntamento, condotto da Noemi David, prevede nel corso della giornata vari momenti e tra questi, una performance dell’attore e regista Angelo Campolo finalizzata a veicolare un messaggio motivazionale ai giovani presenti.

