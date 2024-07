Concorso nazionale Gian Francesco Gemelli Careri, premiati gli studenti di Taurianova e Cittanova

StrettoWeb

Nel giorno esatto in cui 300 anni fa moriva Gian Francesco Gemelli Careri, consegnati agli studenti i premi del Concorso nazionale dedicato all’illustre taurianovese. La cerimonia, svoltasi nella biblioteca Renda nell’ambito dell’iniziativa voluta dagli assessorati alla Pubblica istruzione e alla Cultura, è stata introdotta dall’illustrazione della biografia del viaggiatore originario dell’antica Radicena, ad opera del romanziere Nicodemo Misiti e dello storico Nino Princi.

Nel suo intervento il sindaco Roy Biasi, oltre a ringraziare la giuria – presente al completo con Giuseppe Bova e Ilda Tripodi, in rappresentanza del circolo Rhegium Julii, e con la past president del Rotary di Palmi, Stella Morabito – ha ricordato la scelta di istituire il Concorso, già prima che la città fosse insignita del titolo di Capitale del Libro, a conferma di come l’intenzione di investire nella cultura sia da tempo il tratto distintivo dell’Amministrazione Comunale.

L’incontro, moderato dall’assessore Angela Crea – che ha sottolineato la volontà di strappare dall’obblio una figura che all’estero gode di maggior fama – ha poi registrato l’intervento del giornalista Domenico Latino che ha illustrato l’ultimo numero di Quants, la rivista culturale che dirige con redazioni a Brescia e Gioia Tauro, aperto da un articolo dedicato proprio al giurista che nel 1693 iniziò il suo viaggio raccontato intorno al mondo.

Crea ha inoltre ricordato il testo scritto dalla professoressa Angela Amuso Maccarrone, che volle approfondire la storia del giurista a cui è intestata l’unica scuola Superiore di Taurianova.

L’assessore Maria Fedele, che assieme a Misiti completava la giuria del Concorso, ha sottolineato la scelta di dotare la biblioteca recentemente riaperta di una collana sui 6 libri con cui Gemelli Careri aveva sintetizzato i suoi viaggi, provvedendo a colmare il vuoto che si era creato dopo i passati prestiti non resi. Sia Biasi che Fedele e Crea, oltre a ringraziare gli istituti scolastici premiati – rappresentati dalla dirigente scolastica Simona Prochilo (IIS Gemelli Careri di Taurianova) e dal prof. Sergio Zappone (Liceo Guerrisi di Cittanova) – hanno richiamato la volontà di ricordare con altre iniziative la biografia di un meridionale che seppe imporsi anche per il suo spirito ribelle, contraltare dell’altro che invece caratterizzò l’illustre latinista taurianovese Francesco Sofia Alessio quest’anno ricordato anche per la descrizione del noto miracolo attribuito 130 anni fa alla Madonna patrona della Città.

Tale investimento nella memoria, hanno rimarcato gli amministratori, sarà indirizzato anche verso figure quali Emilio Argiroffi e Isabella Loschiavo, e proprio questa capacità del Comune di segnalare alle giovani generazioni testimoni così diversi fra loro, nel quadro di quel pluralismo culturale che con cui si sta intessendo il programma delle iniziative per Taurianova Capitale del Libro, è stata apprezzata negli interventi tanto dell’ex parlamentare Angela Napoli, quanto del professor Roberto Bellantone, che ha chiesto un impegno volto a far ritornare i testi originali e antichi di Gemelli Careri nella biblioteca.

Nelle varie sezioni in cui era diviso il Concorso, la giuria – dopo gli interventi delle docenti Martina Napoli e Simona Giovinazzo – ha premiato, con buoni da spendere per l’acquisto di libri, gli studenti Melissa e Rebecca Bellantone, Maria El Gharras, Melissa Silvestro, Anna Maria Scarmato, Lorenzo Scionti, Benedetta Multari, Carol Cannata, Giulia Pardo.

