Cittanova: incendio di un capannone per lo smaltimento di rifiuti, riunione in Prefettura

Nella mattinata odierna, convocata dal Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, si è tenuta una riunione operativa, alla quale hanno preso parte il Comandante dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, il Sindaco del Comune di Cittanova, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile Regionale e dell’ARPACAL, avente ad oggetto l’incendio sviluppatosi la scorsa notte presso un capannone della ditta Ecopiana di Cittanova. Nel corso dell’incontro sono stati evidenziati l’avvenuto spegnimento del rogo e l’interessamento di una limitata quantità di materiale, atteso che il capannone è risultato pressoché vuoto (erano presenti residui di lavorazione del trattamento di rifiuti organici, nonché macchinari, attrezzature e, all’esterno, un veicolo).

È stato fatto, altresì, un punto di situazione in merito all’incendio verificatosi nei giorni scorsi presso il deposito Poly2oil di Palmi.

Al riguardo, è stato rappresentato che i controlli sulla qualità dell’aria effettuati non hanno rilevato significative variazioni dei parametri degli inquinanti. Prosegue, tuttavia, il monitoraggio da parte di ARPACAL, i cui esiti saranno tempestivamente resi noti. In via precauzionale, è stato confermato l’invito ad adottare i comportamenti raccomandati dalle Autorità locali.

