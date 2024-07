Al Circolo Polimeni il premio nazionale “Reggio Calabria day” per le eccellenze reggine

StrettoWeb

Il prestigioso ed ambito Premio Nazionale Reggio Calabria Day, nato dall’ingegno del Presidente dell’Associazione Turistica Proloco Città di Reggio Calabria Giuseppe Tripodi, è giunto alla sua XXI edizione. Si tratta di un’iniziativa che tanto lustro ha dato in tutti questi anni alla nostra città e che viene conferito alle eccellenze reggine, artigiani, imprenditori, uomini e donne di cultura e dello Stato e di coloro che operano in ambito sanitario che, con il proprio lavoro, operano in difesa delle istituzioni e portano avanti le tradizioni della nostra città, valorizzando la storia, i prodotti e la cultura della nostra Terra in tutto il mondo, e che si sono particolarmente distinti in svariati ambiti delle attività; di tali personalità, la città metropolitana di Reggio, deve essere fiera ed orgogliosa.

Domenica 21 luglio p.v. la cerimonia di conferimento del Premio si svolgerà alle ore 20.00 presso gli eleganti locali del prestigioso Circolo del tennis “Rocco Polimeni” intitolato all’eroe reggino Rocco Polimeri, Medaglia d’oro al V.M. che, sotto la mirabile guida dell’Avv. Ezio Privitera, è diventato un fiore all’occhiello della città. La scelta del Presidente Tripodi è dei suoi collaboratori di svolgere la cerimonia presso il Circolo del Tennis è stata lungimirante poiché coloro che riceveranno l’ambito premio, per determinati aspetti, possono essere considerati degli eroi che hanno contribuito a dare lustro alla città, con il loro impegno e la loro attività, persone che con grande abnegazione, competenza e professionalità si sono prodigati altresì per lo sviluppo e la crescita civile, morale ed economica del nostro Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.