“Fermiamo lo Spacca Italia”: a Cinquefrondi pronta la manifestazione contro l’Autonomia

“L’Autonomia Differenziata, nonostante l’impegno di forze politiche, sindacali e di movimenti in tutta Italia, è diventata Legge dello Stato in un’Italia che appare sempre più divisa con servizi ancora più disegualmente distribuiti. L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, impegnata con forza già da tempo su questo fronte, invita i cittadini Mercoledì 24 alle ore 19:00, in Piazza della Repubblica, a una manifestazione tesa a riaffermare la necessità della coesione territoriale e il bisogno di non vedere ulteriormente oltraggiato il nostro territorio già povero anche di diritti”.

“Sarà possibile anche firmare la petizione per un referendum popolare contro questo scempio! Dobbiamo farlo tutti! Cominciamo a ribellarci mettendo la nostra firma contro questa Legge voluta dal Nord per dividere ulteriormente il nostro Paese!”. Così in una nota il Presidente del Consiglio di Cinquefrondi Fausto Cordiano e il Sindaco Michele Conia.

