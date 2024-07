La Cina dopo l’incontro Meloni- Xi Jinping: “Via della Seta da sviluppare con relazioni bilaterali”

StrettoWeb

“Il presidente Xi Jinping ha incontrato il primo ministro italiano Giorgia Meloni in visita ufficiale in Cina. Con trasformazioni del mondo mai viste in un secolo che si svolgono ad un ritmo sempre più rapido, gli scambi e la solidarietà aiuteranno i paesi a progredire insieme, mentre l’isolamento e la divisione porteranno alla regressione”. E’ quanto afferma in una nota il vice ministro e portavoce degli Esteri cinese Hua Chunying.

“Nello spirito dell’antica Via della Seta, Cina e Italia devono vedere e sviluppare le relazioni bilaterali da una prospettiva storica e strategica, consentire alla comunità internazionale di ricercare punti in comune risolvendo le differenze ed espandendo un terreno comune, e ringiovanire l’antica Via della Seta come via ponte di comunicazione tra Oriente e Occidente”.

