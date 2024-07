Cimitero di Sibari: al via l’avviso di partenariato pubblico-privato

StrettoWeb

Prosegue l’attività di ricognizione per i lavori che interesseranno il nuovo cimitero nel comune di Cassano all’Ionio. A darne notizia è il Primo Cittadino Giovanni Papasso: “l’Area III Lavori Pubblici, per tramite del responsabile, l’ingegnere Luigi Serra Cassano, ha emanato un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici, secondo il principio del partenariato pubblico privato previsto dal nuovo codice dei contratti, finalizzate alla progettazione, realizzazione e gestione del sepolcreto e alla costruzione del nuovo cimitero a Sibari.

Il sindaco ha sottolineato come ormai è noto che il Cimitero di Cassano centro è prossimo alla saturazione e quindi non è più possibile la costruzione di nuovi loculi cimiteriali. “Nella stessa struttura – ha sottolineato il sindaco – sono presenti tre Cappelle, ormai pubbliche, note come S.S. Crocifisso, S. Domenico e S. Agostino, la prima in stato di estremo degrado strutturale, la seconda chiusa per inagibilità con ordinanza del 05/01/2023 e la terza completamente diroccata e priva addirittura di copertura, per cui è necessario intervenire per eliminare situazioni di pericolo e rischi di carattere igienico-sanitario”.

Proprio di recente, con delibera di Consiglio Comunale numero 100 del 07/04/2023, si era dato mandato all’Area Tecnica di predisporre tutti gli atti amministrativi e tecnici per l’indizione del bando pubblico finalizzato all’avvio della procedura di gara d’appalto avente come oggetto la gestione del Cimitero Comunale e la realizzazione del nuovo Cimitero Comunale a Sibari oltre al ripristino delle cappelle chiuse al pubblico.

Secondo il regime del partenariato pubblico-privato l’attuazione della proposta consente: il trasferimento del rischio in capo all’operatore/partner privato quale soggetto maggiormente in grado di poterlo gestire; la possibilità di selezionare una proposta fornita degli indispensabili elementi finanziari in misura tale da orientare la scelta dell’Ente verso una proposta che risulti autenticamente e concretamente realizzabile.

Di conseguire la certezza che i rischi connessi alla realizzazione dell’opera saranno chiaramente identificati, valutati e posti in capo al soggetto più in grado di farsene carico, ovvero il promotore medesimo. “L’iniziativa – ha sottolineato ancora Papasso – non prevede oneri a carico dell’amministrazione comunale e la procedura è pienamente contenuta nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

“Come tutti sanno, abbiamo ereditato questa triste situazione che va avanti da quarant’anni e che non è di certo addebitabile alla nostra gestione. È sotto gli occhi di tutti che la mia amministrazione tiene in grande considerazione il culto dei morti e stiamo lavorando senza sosta per risolvere questa fase di impasse ripristinando le tre cappelle S.S. Crocifisso, S. Domenico e S. Agostino e definire la costruzione del nuovo cimitero a Sibari”.

