Cessione Messina, questa calma piatta preoccupa anche la politica: chiesto un incontro a Sciotto

Dopo la tifoseria, ora interviene anche la politica. Lo stallo e l’eccessiva calma piatta sulla cessione e sul futuro del Messina stanno mettendo a dura prova tutta la piazza. I gruppi organizzati si sono già espressi in maniera molto dura, qualche giorno prima delle dimissioni dall’ospedale del Presidente Sciotto, costringendo il club a precisare che i passaggi della trattativa non dipendono dalla stessa e che DS e allenatore stanno programmando la prossima stagione, al netto però del “giallo” ritiro.

La lettera del Presidente del Consiglio Comunale

La situazione si fa sempre più pesante e così entra in gioco anche la politica, attraverso una lettera del Presidente del Consiglio Comunale della città, Nello Pergolizzi, rivolta al Presidente Sciotto. “Egregio Presidente, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Messina, desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per l’impegno e la dedizione che Lei e il Suo team avete dimostrato nella gestione della nostra amata squadra di calcio. Considerando l’importanza della squadra per la nostra comunità, e riconoscendo il ruolo fondamentale che essa svolge nella promozione dello sport e della coesione sociale, vorrei richiederLe un incontro per discutere del futuro della società“, si legge.

“Questo incontro sarebbe un’ottima occasione per confrontarci sulle prospettive future, sui piani di sviluppo e sulle eventuali sfide che potrebbero sorgere. Proporrei di organizzare l’incontro presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Messina, nella data e nell’ora che Le siano più convenienti. Tuttavia, sono aperto a eventuali alternative di luogo e orario che possano meglio soddisfare le sue esigenze. Confidando nella Sua disponibilità, rimango in attesa di un Suo gentile riscontro per concordare i dettagli dell’incontro. Nel ringraziarLa anticipatamente per l’attenzione e la collaborazione, Le porgo i miei più cordiali saluti”, si chiude la missiva, dove Pergolizzi prova a venire incontro a Sciotto per trovare la soluzione migliore e parlare del futuro. Un futuro sempre più vicino e su cui non si può più aspettare”.

