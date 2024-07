Catanzaro, vola la campagna abbonamenti. E Polito svela le ultime di mercato

StrettoWeb

Non si ferma l’entusiasmo a Catanzaro, che dopo due anni da urlo apre un nuovo ciclo, in seguito alla rivoluzione tecnica e al ringiovanimento della rosa. Anche e soprattutto di questo ha parlato il DS giallorosso Polito a Sportitalia: “ho cercato di svecchiare la rosa e portare giovani di proprietà a Catanzaro con l’obiettivo di creare il giusto mix. Inoltre abbiamo lavorato a diversi rinnovi come quelli di Iemmello, Biasci e Scognamillo che hanno tutti prolungato il loro rapporto e altri su cui stiamo ancora trattando. Vogliamo costruire una buona rosa per restare competitivi in un torneo difficile come quello di Serie B”.

E in attesa del campo, la gente ha capito, dal momento che in tre giorni ha sottoscritto oltre 1.600 abbonamenti, tra quelli che avevano diritto alla prelazione. E il numero, ovviamente, è destinato a salire.

