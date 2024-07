Catanzaro, arriva anche l’ufficialità sul sito: Caserta nuovo allenatore. I NOMI dello staff

StrettoWeb

Prima la notizia ufficiosa, poi l’annuncio del Presidente, ora anche la nota ufficiale: Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Catanzaro. Il 45enne, nativo di Melito Porto Salvo, ha nel suo curriculum da allenatore oltre 240 gare e la vittoria di due campionati professionistici, oltre al riconoscimento della panchina d’oro.

Lo staff

Come si legge sul sito del club giallorosso, Caserta si lega alla società con un contratto biennale. Guida lo staff tecnico della prima squadra composto dall’allenatore in seconda Salvatore Accursi – per lui un ritorno nel team di cui è stato capitano – dal preparatore atletico Cristian Bella, dal preparatore dei portieri Francesco Parrotta, dai collaboratori tecnici Luigi Viola, Raffaele Talotta e Giorgio Lucenti e dal preparatore addetto al recupero infortunati Fabrizio Besso.

